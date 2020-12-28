На Кубани 31 декабря объявили выходным днем для госслужащих

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении 31 декабря выходным днем для сотрудников органов власти региона. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте администрации.

"Предоставить работникам в администрации Краснодарского края дополнительный выходной день 31 декабря 2020 года с сохранением денежного содержания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также губернатор постановил предоставить дополнительный выходной день сотрудникам органов исполнительной власти Краснодарского края. Кроме того, он рекомендовал руководителям государственных органов и органов местного самоуправления также предоставить сотрудникам дополнительный выходной день 31 декабря.

23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявили его выходным для государственных и муниципальных служащих.