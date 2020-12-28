Губернатора Ульяновской области госпитализировали после заражения коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого подтвердился коронавирус, находится в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Ульяновска. Об этом глава региона написал в понедельник на своей странице в Instagram.

"Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - отметил Морозов.

Морозов 24 декабря ушел на самоизоляцию в связи с плохим самочувствием, у него была температура и кашель. 25 декабря у него был подтвержден коронавирус. После этого губернатор лечился дома и продолжал работать удаленно, соблюдая рекомендации врачей.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 35 469 случаев коронавируса. Как сообщает ресурс стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 32 490 человек, умерли 460 пациентов с подтвержденной инфекцией.