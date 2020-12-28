В Конституционный суд России поступило около 100 обращений в связи с пандемией в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России в этом году получил около 100 обращений, связанных с ограничениями, вводимыми из-за пандемии коронавируса, однако они были отклонены судом, так как не соответствовали требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

"В 2020 году в КС РФ поступило около сотни обращений - устных и письменных, непосредственно связанных с проблемой коронавируса. <...> В основном, эти обращения не соответствовали требованиям подачи жалобы в КС РФ, поскольку дела заявителей еще не были завершены в судах общей юрисдикции, а кто-то к правосудию еще даже не обращался", - говорится в комментарии пресс-службы КС, поступившем в ТАСС.

Согласно законодательству РФ, чтобы обратиться в КС для оспаривания любого положения нормативного акта, до 4 июля этого года заявитель был обязан сначала обратиться в суд общей юрисдикции или арбитраж. После 4 июля в связи с принятием поправок в Конституцию РФ, заявитель должен получить защиту во всех судах общей юрисдикции, в том числе в апелляционных и кассационных инстанциях, а затем уже обращаться в КС.

В пресс-службе также отметили, что заявители в основном жаловались на низкий уровень эффективности мероприятий по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии, а также выражали несогласие с мерами повышенной готовности и ограничениями. Критика заявителей была направлена на режим самоизоляции, пропуска для передвижения в некоторых регионах, закрытие предприятий, возврат денег за билеты и турпутевки, масочный режим, дистанционное обучение, запреты на свидания с родственниками в исправительных учреждениях службы исполнения наказаний.

Жалобы, как отметили в пресс-службе, поступали не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также и из Костромской, Омской и Сахалинской областей, а также Тывы, Якутии и других регионов. Ранее КС постановил, что ограничения региональных властей на передвижение граждан во время пандемии не противоречат основному закону страны. При этом КС указал, что суды при рассмотрении дел об административных нарушениях такого характера в отношении граждан не должны подходить формально, а должны исследовать все обстоятельства, ставшие причиной проступка.

Мировая практика

В пресс-службе КС России также привели мировую судебную практику по обращениям в высшие судебные инстанции, связанные с коронавирусом. В частности, КС непризнанного Косова в марте отметил противоречие введенных ограничений конституции республики, так как они были установлены не законом, а органом исполнительной власти.

КС Германии в апреле этого года по заявлению группы граждан, пытавшейся оспорить запрет на проведение публичных мероприятий во время карантина, отказал им в жалобе, указав, что охрана здоровья перевешивает другие интересы. КС Сербии решил, что пандемия коронавируса может считаться общественной опасностью и признал, что чрезвычайное положение было объявлено надлежащим образом.

КС Франции также в этом году признал, что власти имеют право вводить режим чрезвычайной санитарной ситуации, однако запретил вводить карантин или обязательную самоизоляцию для прибывших из других стран, а также обязал обеспечить защиту персональных данных заразившихся коронавирусом.

Федеральный верховный суд Бразилии также вынес несколько постановлений, связанных с коронавирусом, в частности, он запретил операторам мобильной связи передавать информацию о местоположении абонентов для ведения статистики по коронавирусу, так как это нарушает право на частную жизнь. При этом этот же суд в июне постановил, что власти обязаны ежедневно публиковать данные по заражениям коронавирусом.

КС Черногории также в этом году признал, что ограничения на передвижение граждан в период пандемии законно, однако указал, что публикация в открытом доступе имен и адресов заразившихся коронавирусом противоречит конституции страны. "Европейский суд по правам человека еще не выносил ни одного постановления по данной тематике", - отметили в пресс-службе КС России.