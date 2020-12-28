Более 300 тыс. туристов в Крыму воспользовались программой кешбэка

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Программой туристического кешбэка для поездки в Крым воспользовались более 300 тыс. человек, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

"Более 300 тыс. человек приняли [участие]. Свыше 6,5 млрд рублей было потрачено нашими отдыхающими, которые приехали в Крым", - сказал Черняк.

Он уточнил, что на первом этапе туристам вернули 1,2 млрд рублей. "На первом этапе 79 средств размещения приняли участие, 1 125 путевок было куплено. И 11 туроператоров приняли участие. На втором [этапе] еще больше приняли участие", - отметил Черняк.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, была запущена летом. Наиболее популярными направлениями признаны Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область.