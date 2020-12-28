Как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза официально начали 27 декабря кампанию по вакцинации населения от нового коронавируса. Однако ранее прививать граждан начали и в других странах - как Европы, так и всего мира. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря.
ТАСС собрал основные факты о том, как подходят за рубежом к вакцинации населения от COVID-19.
Вакцинация в Европе
- Еврокомиссия назначила старт вакцинации на 27 декабря, однако ряд стран начал делать прививки от коронавируса раньше: 26 декабря первый этап кампании начался в Венгрии, Германии и Словакии.
- 27 декабря первые прививки сделали в Австрии, Болгарии, Греции, Дании, Испании, Италии, на Кипре, в Литве, на Мальте, в Польше, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. 28 декабря - в Бельгии, Латвии и Люксембурге.
- В Ирландии старт вакцинации намечен на 30 декабря, в Нидерландах - на 8 января.
- Первыми прививки получают медики и живущие в домах престарелых.
- В Греции, Словакии и Чехии в числе первых вакцинировались представители властей, чтобы дать пример населению.
- Массовая вакцинация намечена на апрель 2021 года, после получения достаточного количества вакцин.
- В ЕС сейчас используют препарат BioNTech - Pfizer, в рамках первой поставленной партии на каждую из 27 стран Евросоюза приходится не более 9 750 доз вакцины. Привиться, таким образом, могут не более 5 тыс. человек в каждом из государств ЕС.
- Препарат BioNTech - Pfizer используют также не входящие в ЕС Великобритания (начала вакцинацию 8 декабря), Швейцария (23 декабря), Норвегия (27 декабря), Сербия (24 декабря). В Белграде рассматривают также возможность использования российской вакцины "Спутник V".
' ТАСС/Ruptly'
Вакцинация в Америке
- США 13 декабря первыми на континенте начали кампанию по вакцинации. Препаратами Pfizer - BioNTech, а также Moderna уже успели привиться 1 млн из 328 млн американцев. До конца декабря власти рассчитывают вакцинировать 20 млн человек, до конца января - 50 млн.
- В Канаде кампания началась 14 декабря, используется препарат Pfizer - BioNTech.
- В Мексике вакцинация препаратом Pfizer - BioNTech стартовала 24 декабря, приоритетным правом привиться пользуются медики.
- Аргентина планирует начать вакцинацию 29 декабря, там будет использоваться российский препарат "Спутник V". В страну уже поступили 300 тыс. из 10 млн заказанных доз вакцины.
Вакцинация на Ближнем и Дальнем Востоке
- Вакцинация в Саудовской Аравии началась 17 декабря. На первом этапе препаратом Pfizer - BioNTech прививают представителей наиболее подверженных риску профессий и подданных старше 65 лет. В числе первых получил прививку наследный принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
- Тот же препарат с 24 декабря используют ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. Эмиратские власти разрешили использовать вакцину, несмотря на присутствие в ней нехаляльных элементов, например свиного желатина.
- В Израиле вакцинация началась 20 декабря, первые дозы Pfizer - BioNTech за неделю получили 270 тыс. из почти 9 млн жителей страны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вакцинировался первым 19 декабря.
- Кампания по вакцинации препаратом Pfizer - BioNTech начнется в Сингапуре 30 декабря. Остальные государства региона планируют начать прививать население уже в 2021 год.
- Китай использует собственные вакцины от компаний Sinopharm и Sinovac. Первыми ими прививаются медики и представители других групп риска. Для вакцинации служащих вооруженных сил используется препарат CanSino. К середине февраля планируется привить порядка 50 млн человек.