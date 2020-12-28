Как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза официально начали 27 декабря кампанию по вакцинации населения от нового коронавируса. Однако ранее прививать граждан начали и в других странах - как Европы, так и всего мира. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря.

ТАСС собрал основные факты о том, как подходят за рубежом к вакцинации населения от COVID-19.

Вакцинация в Европе