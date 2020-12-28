Новую линию для сортировки писем и бандеролей запустила Почта России в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Почта России запустила новую линию на Петербургском автоматизированном сортировочном центре. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В Автоматизированном сортировочном центре Санкт-Петербурга состоялся запуск линии для сортировки всех видов писем и бандеролей. Новая сортировочная машина Toshiba ТТ2000 способна обрабатывать до 45 тысяч писем и бандеролей в час. Новая линия позволит увеличить объем автоматизированной обработки письменной корреспонденции на 30%", - говорится в сообщении.

Линия сортировки оборудована системой распознавания, которая позволяет считывать не только штрихкоды, но и рукописный текст. Ранее бандероли и письма формата А4 без штрихкода сортировались вручную.

"Сейчас в пиковый период наш сортировочный центр может обрабатывать около 354 тыс. писем, 150 тыс. мелких пакетов и 60 тыс. посылок и ЕМС-отправлений. Установка новой сортировочной машины для писем и бандеролей поможет ускорить обработку почты, сортируемой сейчас ручным трудом, более чем в 5 раз", - отметил директор макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.