В Крыму планируют увеличить количество пригородных поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Железнодорожники планируют в 2021 году увеличить количество пригородных поездов, курсирующих по Крыму, и построить под Евпаторией две новые железнодорожные станции, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

"На следующий год они планируют увеличить количество пригородных поездов. В планах у них строительство, <…> помимо реконструкции 27 вокзальных комплексов, которые есть в республике Крым <…> По направлению в сторону Евпатории две новые станции будут строиться с нуля. Там, где сейчас только плиты и перекрытия лежат, сейчас люди выходят и останавливаются. В следующем году будет финансирование", - сказал Черняк.

Депутат уточнил, что в Крыму многие местные жители стали предпочитать железнодорожный транспорт автомобильному.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети десять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск, Севастополь - Евпатория. По последним данным, менее чем за год на территории полуострова перевезено 3 миллиона пассажиров.