В Крыму предложили разрешить создание кемпингов на сельскохозяйственных землях

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Крымские парламентарии предлагают разрешить создание кемпингов и других средств размещения туристов на сельскохозяйственных землях аграрным предприятиям, сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

"У нас в Крыму большое количество объектов, где разводят аквакультуры. Никто не мешает организовать там рыбалку, спортивные мероприятия, прокат лодок, байдарок и тому подобное. Люди, которые приезжают туда на один день, их это мало устраивает, они хотят с ночевкой остаться. Необходимо строить кемпинги", - сказал Черняк.

Он уточнил, что крымские власти готовят свои предложения по внесению соответствующих поправок в федеральное законодательство и включение их в создающийся нацпроект. "Как вариант, не выделять землю под строительство объектов размещения тем предприятиям, которые не имеют своей сельскохозяйственной базы, например", - отметил Черняк.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее регион к декабрю принял уже 6 млн отдыхающих. Власти республики рассчитывают, что к концу декабря показатели сравняются с прошлогодними.