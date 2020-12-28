Кабмин компенсирует расходы на обучение студентов из Иркутской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Оплата обучения студентов колледжей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области в 2019 году будет компенсирована из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Правительство продолжает оказывать помощь жителям Иркутской области после наводнения в 2019 году. Еще более 3,2 млн рублей будет направлено на компенсацию оплаты обучения для студентов колледжей из пострадавших от стихии районов", - сказали в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что финансирование поступит из резервного фонда, деньги получат 86 студентов из списков, представленных региональным руководством.

В мае 2020 года на эти цели уже было выделено более 2,9 млн рублей. Тогда компенсацию смогли получить 67 человек. Общий объем федерального финансирования теперь составит более 6,2 млн рублей, а число получателей господдержки вырастет до 153 человек.

Во время стихийного бедствия в Иркутской области летом 2019 года были затоплены почти 11 тыс. жилых домов и более 100 социальных учреждений. Несколько десятков человек погибли, более 1,5 тыс. потребовалась медицинская помощь.

В сентябре 2019 года правительство утвердило программу восстановления жилья, объектов связи, социальной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры на затронутой паводком территории. Отдельные разделы посвящены оказанию социальной поддержки пострадавшим гражданам. За исполнение мероприятий программы отвечает целый ряд министерств, в том числе Минстрой, Минпросвещения, Минкультуры, МЧС, Минздрав, Минсельхоз.