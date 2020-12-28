Источник: Алису Фрейндлих госпитализировали после недели лечения дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с диагнозом "коронавирус" после недели лечения в домашних условиях. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник во властных структурах города.

"Ее [Фрейндлих] госпитализировали спустя неделю, - сказал собеседник агентства. - Она себя нормально чувствует. У нее есть какое-то поражение легких, но оно небольшое. Она в стабильном состоянии, но в силу возраста ее убедили лечь в больницу".

Источник также добавил, что актриса не находится на аппарате ИВЛ.

Ранее в БДТ имени Г. А. Товстоногова ТАСС сообщили, что 25 декабря Фрейндлих попала в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с диагнозом "коронавирус". В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Ее состояние оценивается как стабильное.

Представитель клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова сообщил, что в медицинском учреждении находятся Алиса Фрейндлих и ее дочь, актриса театра и кино Варвара Владимирова.