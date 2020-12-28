Голикова приняла участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний" и исполнила мечту девятилетнего Всеволода Коксенева полетать на вертолете над Москвой. Об этом сообщили журналистам в секретарите вице-премьера в понедельник.

"Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" в уходящем 2020 году открытку с мечтой десятилетнего Всеволода Коксенова из Москвы. Сева хотел пролететь над Москвой на вертолете, и Татьяна Голикова это желание исполнила", - говорится в сообщении.

Голикова пригласила мальчика с его сестрой и мамой Екатериной в дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию. "Она поздравила семью Коксеновых с наступающим Новым годом и вручила детям новогодние подарки, после чего Всеволод в сопровождении родных отправился воплощать свою мечту - наблюдать праздничную столицу с высоты птичьего полета", - рассказали в секретарите.

В секретариате уточнили, что Голикова принимает участие в акции не первый год.

Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7 950 заветных желаний.