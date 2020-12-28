Глава Ростуризма попросила россиян соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники

"Впереди Новый год и Рождество - время, когда мы все традиционно отдыхаем и путешествуем. В этот раз новогодние праздники будут особенными, и приоритет номер один - это, конечно же, безопасность. Я обращаюсь к бизнесу и гражданам, которые собрались в поездку, с просьбой соблюдать все меры предосторожности и выполнять все необходимые требования. Это даст всем желающим возможность путешествовать, а отрасли - развиваться, обеспечивая людей работой", - сказала Догузова.

В этом зимнем сезоне отрасль при поддержке Ростуризма подготовила десятки новых доступных предложений для отдыха в России с акцентом на природу, оздоровление, активные виды отдыха, включая горные лыжи, напомнила руководитель ведомства.

"В ближайшие дни стартуют первые новогодние чартеры, которые позволят увидеть новые уголки нашей страны дешевле и интересней. Это и Шерегеш, и Мурманская область, и Великий Устюг, многое другое. Для тех, кто еще не спланировал свой отдых на новогодние каникулы, мы рекомендуем автомобильные путешествия, которые позволяют безопасно, удобно и гибко планировать поездку, в том числе недалеко от дома", - отметила она.

Так, можно провести праздники, путешествуя на машине из Москвы в Санкт-Петербург с посещением Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, считает Догузова. Также из Москвы можно отправиться по автомобильному маршруту Тула - Калуга - Рязань или по Золотому кольцу. Из Санкт-Петербурга можно поехать на Русский Север, в Карелию, в Псковскую и Архангельскую области, добавила она. Путешествуя на юг России по трассе "Дон", можно посетить Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и доехать до Черноморского побережья - в Крым и Сочи, также интересные автомобильные путешествия можно совершить по городам Поволжья, включая Нижний Новгород и Казань, отметила руководитель Ростуризма.

Жители Урала могут совершить путешествие в Тюменскую область, посетить Тобольск, а также Башкирию или Оренбургскую область, а жители Сибири могут посетить Алтай, Кемеровскую область и Хакасию, указала Догузова. "На Дальнем Востоке, где расстояние между городами значительно больше, в автомобильное путешествие можно отправиться в рамках своего или соседнего региона, где также много вариантов интересного зимнего отдыха. Уверена, что в каждом регионе или по соседству можно найти свою особую новогоднюю атмосферу, открывая для себя много нового в своей стране", - отметила она.