Голикова рассказала, что позволило России спокойнее "принять удар" пандемии

"За счет того, что мы достаточно быстро закрыли границы, у нас очень хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба, которая своевременно информировала о том, что в Китае появился смертельный вирус. И, в общем, вот это время, которое мы использовали между информацией о начавшейся эпидемии, и тем, как мы подготовили систему здравоохранения, а это в России было 2-2,5 месяца, дало нам возможность более спокойно принять удар, чем это было в других странах", - сказала она.

Голикова также добавила, что порядка 100 млрд рублей было потрачено на возведение новых инфекционных госпиталей по территории РФ, "в наиболее чувствительных точках, которые мы видели с точки зрения необходимости надлежащей организации медицинской помощи".

Действия правительства

Голикова уверена в правильности мер по борьбе с пандемией, принятых правительством страны.

"Да, я по-прежнему ставлю такой высокий балл [российскому правительству и здравоохранению], и у меня есть основания, чтобы быть в этом абсолютно убежденно. Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, наш медицинский персонал, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни. Вижу и могу судить, как работало и работает правительство и регионы. Я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить <...> эту пандемию", - сказала она.

Койки в больницах

Голикова сообщила, что почти 20% коек, развернутых в больницах регионов России, перепрофилированы под пациентов с коронавирусной инфекцией, их уже около 279 тыс.

"Мы полностью тогда (в начале пандемии - прим. ТАСС) знали, что у нас готово 25 тыс. коек. Далее мы приняли решение, что с учетом распространения <...> этой болезни о большем развертывании коек - это было порядка 95 тыс. Это был так называемый норматив для нас. Летом, когда мы с вами встречались, на пике у нас было развернуто 184,6 тыс. коек. Сейчас это 279 тыс. То есть сегодня из того количества коек, которое на момент вхождения в пандемию мы имели, почти каждая пятая койка работает с коронавирусными больными", - сказала она.

Голикова назвала тревожной тенденцию к обострению хронических болезней из-за коронавируса.