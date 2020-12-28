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Новый год и Рождество - 2021

В МЧС назвали основные причины пожаров на новогодние праздники

Речь идет о неосторожном обращении с огнем, нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также печном отоплении

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также печное отопление являются основными причинами пожаров в домах на новогодние праздники. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков.

"Если говорить о причинах пожаров в новогодние праздники, то основную долю занимает неосторожное обращение с огнем. Далее идет нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, и примерно 15% - это печное отопление", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Зобкова, среди неосторожного обращения с огнем следует отметить запуск фейерверков и другие способы использования открытого огня. "Безусловно, одной из причин пожаров является праздничная иллюминация - это наши гирлянды, украшения елок и домов", - подчеркнул он.

По данным МЧС, в период новогодних праздников количество пожаров значительно увеличивается. С учетом ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, деятельность сотрудников МЧС больше переориентирована на жилой сектор в связи с тем, что основная масса праздничных мероприятий, которые проводятся с детьми, отменены, и они вынуждены оставаться дома.

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