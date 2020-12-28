Старые знакомые. Лучшие игроки КХЛ, вернувшиеся из-за океана

Из-за пандемии коронавируса отменили или перенесли на неопределенный срок множество турниров и состязаний. Среди них и сезон Национальной хоккейной лиги, который после долгого перерыва в новом формате стартует 13 января. Тем не менее, игрокам НХЛ все еще была нужна практика и работа - и за ними в Россию, где продолжается регулярный чемпионат КХЛ, вернулись многие хоккеисты, которые должны были начинать спортивный сезон в клубах американского турнира. Российская лига, учитывая уровень большинства прибывших, от этого только выиграла.
ТАСС и Mastercard рассказывают о самых заметных игроках, которые вернулись к нам из-за океана - им практически сразу удалось занять ведущие роли в своих новых командах. Возможно, этот материал будет полезен тем, кто уже участвует (или только собирается!) в Бесценной Лиге, традиции КХЛ и Mastercard. Она призвана отметить не только лучших игроков, но и самых активных болельщиков. Голосуя за хоккеистов и участвуя в других онлайн-активностях, можно выигрывать памятные призы - например, хоккейную экипировку с символикой любимого клуба. А в конце серии плей-офф хоккеист и болельщик победившего клуба, набравшие наибольшее количество очков, разделят на церемонии закрытия сезона Бесценный Трофей - главный кубок Бесценной Лиги.
Виталий Кравцов ("Трактор")
Воспитанник челябинской хоккейной школы начал блистать еще в раннем возрасте. Уже в 17 лет он заявил о себе, здорово отыграв за "Трактор" в первом раунде плей-офф КХЛ. Через год - уйма званий лучшего игрока недели в КХЛ. Еще через год - участие в Матче Звезд и бронза молодежного чемпионата мира. Контракт на Кравцова за океаном находится у "Нью-Йорк Рейнджерс", так что вполне возможно, что скоро мы увидим 20-летнего таланта в одном звене с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем. Но, пока в НХЛ пауза, форвард вернулся в родной "Трактор", где тут же стал одним из лидеров команды. Челябинцы уверенно идут в зоне плей-офф, одно время даже возглавляли турнирную таблицу конференции, чего не случалось очень давно. В ноябре стало известно, что Кравцов остается в Челябинске до конца сезона - прекрасная новость для всех болельщиков уральской команды.
Егор Коршков ("Локомотив")
Егор Коршков - уроженец Новосибирска, хоть и перебрался в Ярославль в 2011 году в возрасте 16 лет. Он прошел все карьерные ступени не только в клубе, но и в сборной России. В составе молодежной национальной команды Егор становился вице-чемпионом мира и победителем Суперсерии. Вместе с молодежной командой "Локомотива" он выиграл Кубок Харламова в МХЛ. В сезоне 2018-2019 гг. Коршков принял решение попробовать силы за океаном, где его подписал "Торонто". В первом же матче за фарм-клуб "Кленовых листьев" "Торонто Марлис" форвард отметился голом. Забил он и в своем первом и пока единственном матче в НХЛ. После возвращения в Россию Коршков сразу показал серьезный настрой. Он сходу начал забивать за "Локомотив" и сейчас является лучшим бомбардиром и снайпером ярославской команды.
24-летний форвард будет играть в КХЛ до конца этого сезона.
Дмитрий Саморуков (ЦСКА)
Этот рослый защитник - сын известного в прошлом футбольного вратаря Андрея Саморукова. Так что можно сказать, что Дмитрий пошел по стопам отца - только в другом виде спорта и другом амплуа. Форвард выступал в системе ЦСКА и регулярно вызывался в национальные команды. В составе юниорской и молодежной сборных Саморуков завоевывал бронзу чемпионатов мира. За океан молодой талант отправился в сезоне 2016-2017 гг. - и в составе команды "Гелф Сторм" стал чемпионом канадской лиги Онтарио. В минувшем сезоне Саморуков выступал уже в США в АХЛ, а этот чемпионат проводит в составе родного ЦСКА, где пользуется доверием тренерского штаба Игоря Никитина. В 35 матчах на счету защитника 8 очков и показатель полезности +22.
Егор Рыков (ЦСКА)
В ЦСКА Рыков приехал полностью состоявшимся игроком, который, несмотря на относительно молодой возраст (23 года), уже успел стать обладателем Кубка Гагарина (в составе СКА), а также серебряных и бронзовых наград молодежного чемпионата мира. Егор - еще один потенциальный нью-йоркский "рейнджер", но в НХЛ пока на лед не выходил. Решение вернуться в Россию на правах аренды выглядело логичным, правда, приехал Рыков уже совсем не к тем армейцам, от которых уезжал, - летом московский ЦСКА выменял права игрока у питерского СКА. Егор регулярно выходит в основном составе последних обладателей Кубка Гагарина. Голов пока не забивал, но зато регулярно снабжает партнеров результативными передачами. Так что благодаря и его мастерству в том числе ЦСКА с отрывом возглавляет Западную конференцию.
Егор Шарангович ("Динамо" Минск)
Минское "Динамо" вернуло из-за океана сразу нескольких своих молодых талантов. В клуб приехали Владислав Колячонок, Иван Лодня, Алексей Протас, но пока что ярче всех себя проявил 22-летний уроженец Минска Егор Шарангович, правами на которого владеет "Нью-Джерси". Центральный нападающий провел два неплохих года в АХЛ (Американская хоккейная лига, фактически - вторая по силе лига Северной Америки после НХЛ), но по-настоящему раскрылся уже после возвращения в родной клуб. Форвард стабильно набирал очки, и команда доверила ему звание ассистента капитана. Сейчас минское "Динамо" крепко держится за зону плей-офф, но в следующем календарном году играть будет уже без Шаранговича, который вернулся в НХЛ.
Эели Толванен ("Йокерит")
В сезоне КХЛ 2017-2018 гг. этот универсальный нападающий стал одним из главных открытий чемпионата. Обладатель золотых наград юниорского и молодежного чемпионатов мира приковал к себе внимание не только финских, но и российских болельщиков. После этого финн отправился в систему "Нэшвилла", но железно закрепиться в составе "хищников" ему пока не удается, так что поездка в аренду в "Йокерит" вряд ли вызвала у кого-то вопросы. В этом сезоне "джокеры", может, и выступают не так ярко, но команда продолжает сражаться за зону плей-офф. В декабре стало известно, что молодой нападающий из Вихти возвращается в НХЛ, где предпримет очередную попытку покорить Нэшвилл.
Даниил Тарасов ("Салават Юлаев")
Еще один сын известного в прошлом вратаря, но не футбольного, а хоккейного. Вадим Тарасов выигрывал российскую Суперлигу в составе "Салавата Юлаева" и трижды признавался лучшим вратарем Чемпионата России. Его сын Даниил имеет все шансы повторить или даже превзойти успехи своего отца. В составе сборной России он уже стал бронзовым призером молодежного Чемпионата мира, признавался лучшим новичком ВХЛ, а прошлый сезон провел в Чемпионате Финляндии в команде "Эссят". В нынешнем сезоне вернулся в Уфу, где успешно играет за команды местной системы "Салават Юлаев" и "Торос". В НХЛ правами на 21-летнего стража ворот владеет "Коламбус".
Андрей Чибисов ("Металлург")
Уроженец Прокопьевска Андрей Чибисов долгое время играл в КХЛ (выступал за "Югру", "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург") и за океан отправился только в прошлом сезоне, в уже довольно зрелом возрасте. Андрей провел два матча за "Виннипег Джетс", но по большей части выступал за фарм-клуб "Джетс" "Манитоба Мус". Затем он вернулся в Магнитогорск, где сейчас является одним из лучших бомбардиров в составе уральцев, а команда идет в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции.
Иван Чехович ("Торпедо")
Чехович родился в Екатеринбурге, там же начинал играть в хоккей, но позже перебрался в Москву в систему "Динамо". В 2017 году Чехович стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира и попал в символическую сборную турнира. К этому времени он уже выступал за океаном, а права на форварда принадлежат "Сан Хосе Шаркс". В Россию вернулся после приглашения нижегородского "Торпедо", и команда не прогадала с этим выбором - молодой форвард набирал очки практически в каждом матче, а по итогам ноября был признан лучшим новичком КХЛ. Торпедовцы продолжают бороться за зону плей-офф на Востоке.