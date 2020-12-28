Старые знакомые. Лучшие игроки КХЛ, вернувшиеся из-за океана

Из-за пандемии коронавируса отменили или перенесли на неопределенный срок множество турниров и состязаний. Среди них и сезон Национальной хоккейной лиги, который после долгого перерыва в новом формате стартует 13 января. Тем не менее, игрокам НХЛ все еще была нужна практика и работа - и за ними в Россию, где продолжается регулярный чемпионат КХЛ, вернулись многие хоккеисты, которые должны были начинать спортивный сезон в клубах американского турнира. Российская лига, учитывая уровень большинства прибывших, от этого только выиграла.

ТАСС и Mastercard рассказывают о самых заметных игроках, которые вернулись к нам из-за океана - им практически сразу удалось занять ведущие роли в своих новых командах. Возможно, этот материал будет полезен тем, кто уже участвует (или только собирается!) в Бесценной Лиге, традиции КХЛ и Mastercard. Она призвана отметить не только лучших игроков, но и самых активных болельщиков. Голосуя за хоккеистов и участвуя в других онлайн-активностях, можно выигрывать памятные призы - например, хоккейную экипировку с символикой любимого клуба. А в конце серии плей-офф хоккеист и болельщик победившего клуба, набравшие наибольшее количество очков, разделят на церемонии закрытия сезона Бесценный Трофей - главный кубок Бесценной Лиги.

Виталий Кравцов ("Трактор")

Воспитанник челябинской хоккейной школы начал блистать еще в раннем возрасте. Уже в 17 лет он заявил о себе, здорово отыграв за "Трактор" в первом раунде плей-офф КХЛ. Через год - уйма званий лучшего игрока недели в КХЛ. Еще через год - участие в Матче Звезд и бронза молодежного чемпионата мира. Контракт на Кравцова за океаном находится у "Нью-Йорк Рейнджерс", так что вполне возможно, что скоро мы увидим 20-летнего таланта в одном звене с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем. Но, пока в НХЛ пауза, форвард вернулся в родной "Трактор", где тут же стал одним из лидеров команды. Челябинцы уверенно идут в зоне плей-офф, одно время даже возглавляли турнирную таблицу конференции, чего не случалось очень давно. В ноябре стало известно, что Кравцов остается в Челябинске до конца сезона - прекрасная новость для всех болельщиков уральской команды.

Егор Коршков ("Локомотив")

Егор Коршков - уроженец Новосибирска, хоть и перебрался в Ярославль в 2011 году в возрасте 16 лет. Он прошел все карьерные ступени не только в клубе, но и в сборной России. В составе молодежной национальной команды Егор становился вице-чемпионом мира и победителем Суперсерии. Вместе с молодежной командой "Локомотива" он выиграл Кубок Харламова в МХЛ. В сезоне 2018-2019 гг. Коршков принял решение попробовать силы за океаном, где его подписал "Торонто". В первом же матче за фарм-клуб "Кленовых листьев" "Торонто Марлис" форвард отметился голом. Забил он и в своем первом и пока единственном матче в НХЛ. После возвращения в Россию Коршков сразу показал серьезный настрой. Он сходу начал забивать за "Локомотив" и сейчас является лучшим бомбардиром и снайпером ярославской команды.

24-летний форвард будет играть в КХЛ до конца этого сезона.