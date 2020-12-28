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Пандемия COVID-19

Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года

Президент республики Александар Вучич отметил, что о вакцинации препаратом можно будет говорить только после одобрения медицинских служб

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Первые партии российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" поступят в Сербию до конца текущего года. Об этом заявил в понедельник на итоговой пресс-конференции президент республики Александар Вучич.

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"Ожидаем, что до конца года в нашу страну поступят первые объемы вакцины из России. Но это ничего не значит, пока она не получит разрешение Агентства по медикаментам. Поэтому о вакцинации этим препаратом мы сможем говорить только после одобрения соответствующих медицинских служб", - сказал он.

Сербский лидер отметил, что Белград также ведет переговоры с западными и китайскими производителями вакцин.

Теги
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