Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Первые партии российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" поступят в Сербию до конца текущего года. Об этом заявил в понедельник на итоговой пресс-конференции президент республики Александар Вучич.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Ожидаем, что до конца года в нашу страну поступят первые объемы вакцины из России. Но это ничего не значит, пока она не получит разрешение Агентства по медикаментам. Поэтому о вакцинации этим препаратом мы сможем говорить только после одобрения соответствующих медицинских служб", - сказал он.

Сербский лидер отметил, что Белград также ведет переговоры с западными и китайскими производителями вакцин.