В МЧС рассказали, как украсить дом новогодней иллюминацией, чтобы избежать пожаров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в целях предотвращения пожаров призвал россиян использовать для украшения домов на новогодние праздники только исправную иллюминацию, дополнительно не украшать гирлянды ватой и не завешивать их горючими материалами.

"Украшая свой дом праздничной иллюминацией, прежде всего нужно обращать внимание на ее исправность, исправность проводов, их изоляцию, исправность розеток, самих лампочек. Любой отклоняющийся от правильного режима работы свидетельствует о том, что эту гирлянду нужно прекратить использовать", - сказал он журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Кроме того, Зобков отметил, что нужно разделять гирлянды, которые используются в помещении, и гирлянды, которые могут применяться только на улице. "Безусловно, те гирлянды, которые предназначены для внутреннего пользования, несут в себе риск для их использования на улице. Это тоже следует учитывать при украшении своего дома", - добавил он.

По его словам, ни в коем случае гирлянды нельзя завешивать горючими материалами, дополнительно украшать ватой. Представитель МЧС также порекомендовал в целях безопасности использовать на праздничных мероприятиях в детских учреждениях гирлянды на батарейках. "И самое главное, на что хотел бы обратить внимание, - ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра со включенной иллюминацией", - призвал Зобков.