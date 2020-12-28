Голикова: Россия с начала пандемии "ни на одну единичку" не скрывала данные по смертности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия с начала пандемии "ни на одну единичку" не скрывала данные по смертности от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности. Более того, Россия с самого начала пандемии публиковала все данные и по общей смертности, и по смертности от коронавируса", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Она отметила, что первые единичные смерти в России были зарегистрированы в марте. "Основной прирост смертности у нас начался в мае и июне", - пояснила она.

Голикова напомнила, что в РФ принята стратегия использования методологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по кодированию причин смертности от коронавируса, согласно которой различается "истинная смертность от коронавируса", когда диагноз стопроцентно подтвержден, и смертность, когда человек умер от другой болезни, но у него был положительный тест на коронавирус. "Безусловно, нам предстоит и с членами Всемирной организации здравоохранения, и с экспертами обсуждать вопрос последствий коронавируса с точки зрения влияния на течение других хронических заболеваний", - добавила вице-премьер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения, выздоровели 2 471 309 человек, умерли 55 265. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.