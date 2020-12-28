Российские военные в 2021 году сохранят объем раздаваемой гуманитарной помощи в Сирии

ДАМАСК, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в 2021 году сохранят объем раздаваемой гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом сообщил журналистам в понедельник замруководителя Центра контр-адмирал Вячеслав Сытник на брифинге, посвященном итогам 2020 года по проведению гуманитарных акций и восстановлению мирной жизни в республике.

"Гуманитарные акции продолжатся в том же объеме, то есть по две-три акции в каждой провинции ежемесячно", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о планах Центра в 2021 году.

"С начала процесса урегулирования ЦПВС проведено 2 670 гуманитарных акций во всех провинциях Сирийской Арабской Республики. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,6 тыс. тонн продовольствия", - отметил контр-адмирал.

Он уточнил, что акции охватывают самые незащищенные слои населения страны, в частности детей и семьи, потерявшие кормильцев. Российские военные доставляют жителям городов и поселков Сирии продуктовые наборы, которые включают в том числе рис, муку, сахар, сгущенное молоко, чай и другие продукты, а также традиционные арабские лепешки.