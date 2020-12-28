Сергей Жигунов заразился коронавирусом

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но посколько любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", - написал Жигунов на своей странице в Instagram.

Актер добавил: "Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале".

57-летний Жигунов известен своими ролями в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Сердца трех", "Принцесса на бобах". Многие из фильмов, в которых он снимался как актер или выступал в качестве продюсера, были сняты в Крыму.

С начала пандемии в республике выявили более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель начал увеличиваться. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек. Менее 300 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 9 декабря. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 343 человек, из них 14 переносят ее бессимптомно. Выздоровели в регионе за все время 18 873 человека, умерли 483 пациента.