Роспотребнадзор советует отдавать предпочтение бесконтактной оплате заказов к Новому году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал использовать бесконтактный способ оплаты при заказе через интернет еды и продуктов к Новому году, а также использовать перчатки при оплате покупок через мобильный терминал. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Instagram в понедельник.

Отметить Новый год и не разориться. Шесть шагов, как подготовиться к праздникам

"При получении заказа соблюдайте правила безопасности: отдавайте предпочтение бесконтактной оплате и бесконтактной доставке заказа, при оплате через мобильный терминал используйте перчатки или после оплаты вымойте руки с мылом, при вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 м и сообщить вам о доставке по телефону", - говорится в сообщении.

Курьерам необходимо надевать маски и перчатки, приезжать в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил о необходимости обращать внимание на фирменное наименование продукции с указанием способов приготовления и ее состава, сведения о массе и пищевой ценности, обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция.