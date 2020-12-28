В новогодние праздники сотрудники МВД усилят контроль за катками и парками

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. МВД РФ в период новогодних праздников усилит контроль в местах массового скопления людей, в том числе в парках и на катках. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов.

"Несмотря на то что введены ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией, у нас остаются открытыми парки, скверы, ледовые катки и другие места. Безусловно, на эти местах мы планируем сосредоточить внимание", - сказал он.

Наумов отметил, что ведомство ежегодно в новогодние дни находится в усиленном режиме несения службы. "Мы стараемся уделять внимание всем аспектам служебной деятельности, которые могут повлиять на состояние оперативной обстановки", - отметил представитель МВД.