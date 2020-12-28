Мэр Ниццы выступил за более ранний комендантский час и немедленную вакцинацию жителей

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози выступил за ужесточение ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе и призвал власти страны не откладывать вакцинацию жителей города и региона. Об этом он заявил по итогам заседания местного совета по вопросам здравоохранения в понедельник.

"Вакцина будет распространяться лишь в нескольких зонах [столичного] региона Иль-де-Франс. Нас же могут внести в число регионов с потенциально быстрым приростом новых случаев и наша кампания вакцинации начнется лишь через 8 дней", - заявил он, ссылаясь на состоявшийся сегодня разговор с главой Минздрава Оливье Вераном. "Мы же хотим, чтобы она началась немедленно", - подчеркнул мэр Ниццы, добавив, что сейчас в департаменте Приморские Альпы фиксируется 323 случая заражения на 100 тыс. жителей, что вдвое больше, чем в среднем по стране..

Также Эстрози призвал правительство сделать обязательным для всех авиакомпаний проверку теста на коронавирус у всех пассажиров, поскольку за последние две недели после отмены самоизоляции во Франции количество прибывающих в аэропорт Ниццы рейсов выросло с 20 до 120. При этом по факту полностью проверяются лишь рейсы из Туниса.

Он также пообещал представить Минздраву более конкретные требования, касающиеся трансграничных передвижений с Италией, потребовав обязательный карантин для всех прибывающих оттуда, а также с Монако, где в отличие от Франции рестораны по-прежнему открыты. По его словам, княжество должно ввести аналогичные меры борьбы с коронавирусом или переход через границу должен быть ограничен только рабочими поездками.

Вместе с тем, глава городской администрации заявил, что не считает лучшим решением повторное введение режима самоизоляции и жестких ограничений на перемещения и призвал префекта региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Кристофа Мирмана рассмотреть возможность введения комендантского часа с 18:00 (20:00 мск), то есть на два часа раньше, чем сейчас во всей стране. Для более точной оценки локальной ситуации он предложил опираться на результаты анализа сточных вод на предмет следов коронавируса.

По его словам за выходные полиция Ниццы выписала около 1 тыс. штрафов тем, кто ходит по городу без защитной маски, в связи с чем мэр запросил префекта усилить контроль за соблюдением профилактических мер.