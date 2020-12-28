За первые выходные со старта сезона курорт "Роза Хутор" принял на 20% больше отдыхающих

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи за первые выходные с момента старта зимнего сезона принял на 20% больше лыжников и сноубордистов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе курорта.

В связи с благоприятными погодными условиями горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" был открыт 25 декабря. На первом этапе для катаний стали доступны 50 км трасс. Также была открыта канатная дорога "Вероника" нового поколения.

"Гости "Роза Хутор" с воодушевлением восприняли старт сезона катания и открытие новой канатной дороги на Южном склоне. По нашим данным, прошедшие выходные на горных склонах курорта (с 25-27 декабря) провели на 20 % больше лыжников и сноубордистов, чем в эти же даты 2019 года, и на 10% так называемых "пешеходов", т. е. тех гостей, которые не катаются", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что за три дня в этом году курорт посетили чуть более 16 тыс. лыжников и сноубордистов. В 2019 году за этот период их было чуть более 13 тыс. Кроме этого, курорт принял еще 7 тыс. отдыхающих, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе добавили, что благодаря введению в эксплуатацию еще одного подъемника емкость горнолыжной зоны увеличилась, поэтому очередей на посадку не наблюдалось. "Мы ожидаем, что гостям будет также комфортно отдыхать и кататься без очередей и во время новогодних каникул", - добавили в пресс-службе.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.