Во всех российских регионах 31 декабря объявили выходным

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об установлении в республике 31 декабря этого года выходным днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник.

Таким образом, во всех регионах страны 31 декабря будет выходным днем для чиновников. Но в некоторых регионах для госслужащих рабочий день перенесли на субботу 26 декабря. При этом многие главы регионов рекомендовали другим работодателям также сделать 31 число нерабочим днем, в том числе в Москве и Подмосковье.

23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

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