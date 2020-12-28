ВЦИОМ: россияне назвали героями года врачей, спасателей и создателей вакцин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) считают, что медицинские работники больше всего достойны звания героев 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте в понедельник.

"Человек, который мог бы олицетворять героя 2020 года, по мнению россиян, честный, порядочный и справедливый (13%). Из предложенных вариантов к героям года россияне чаще всего относили врачей и медицинских сотрудников (55%), а также сотрудников МЧС, спасающих людей в чрезвычайных ситуациях (31%)", - отмечается в исследовании.

Ученые-вирусологи, разрабатывающие вакцины, находятся на третьем месте с 22% голосов.

Россияне выбрали и антигероев, к которым отнесли спекулянтов, повышающих цены на лекарства или устраивающих искусственный дефицит (44%), паникеров, представляющих ситуацию хуже, чем она есть (30%), политиков, строящих карьеру на критике мер, предпринимаемых против распространения коронавируса (21%) и ковид-диссидентов (19%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 декабря методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.