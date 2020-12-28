Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения судна в Баренцевом море

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Ранее в понедельник в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 человек, в настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек. При этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пропавшие моряки, по предварительным данным, погибли.