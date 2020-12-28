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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения судна в Баренцевом море

По предварительным данным, погибли 17 членов экипажа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море.

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"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Ранее в понедельник в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 человек, в настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек. При этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пропавшие моряки, по предварительным данным, погибли.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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