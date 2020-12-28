В МЧС призвали россиян покупать пиротехнику только в специализированных магазинах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в преддверии новогодних праздников призвал россиян покупать фейерверки, салюты, петарды только в специализированных магазинах и торговых центрах.

"Хотел бы обратить внимание на то, что ни в коем случае для того, чтобы обезопасить себя, нельзя покупать пиротехнику, которая продается в таких местах [стихийных точках]. Если вы задумали все-таки приобрести салют, петарду, фейерверк для себя, для своей семьи, обратите внимание на специализированные магазины, торговые центры, которые занимаются этим, и приобретите соответствующую продукцию там", - сказал он журналистам в понедельник на пресс-конференции.

Зобков также отметил, что при использовании пиротехники следует в обязательном порядке руководствоваться инструкцией по ее запуску. "Самые простые правила позволяют избежать трагедий, связанных с пожарами, с получением травм. На это очень бы хотелось обратить внимание", - подчеркнул представитель ведомства.

Вместе с тем начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России добавил, что в канун Нового года количество точек продажи пиротехники возрастает. Сотрудники ведомства совместно с представителями МВД проводят рейды, направленные на пресечение стихийной продажи пиротехники.