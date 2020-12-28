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Новый год и Рождество - 2021

Более 12 тыс. сотрудников вневедомственной охраны будут ежесуточно дежурить под Новый год

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отметил, что только за этот год сотрудниками задержаны почти 7 тыс. человек, находившихся в розыске

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росгвардия ежесуточно задействует в новогодние праздники более 12 тыс. сотрудников вневедомственной охраны. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Днем в новогодние праздники реагирование на сигнал "Тревога" из охраняемых объектов будут обеспечивать 3,1 тыс. групп задержания вневедомственной охраны и еще 3,2 тыс. - ночью, то есть 6,3 тыс. сотрудников в день и 6,6 тыс. в ночь", - сказал он.

Грибакин отметил, что только за этот год сотрудниками вневедомственной охраны задержаны почти 7 тыс. человек, находившихся в розыске.

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