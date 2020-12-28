Голикова сообщила, что в России смертность за 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Смертность за 11 месяцев 2020 года в России увеличилась на 13,8% по отношению к соответствующему периоду 2019 года. При этом более 80% прироста связаны с коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По данным Росстата, которые они будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%. При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", - сообщила она на брифинге в правительстве РФ в понедельник.

Голикова добавила, что, несмотря на то, что более 81% прироста смертей приходится на коронавирус и ассоциированные с ним заболевания, по итогам 2020 года увеличится показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и эндокринной системы, так как страдающие этими заболеваниями наиболее подвержены новой коронавирусной инфекции.

Вице-премьер отметила, что ситуация по показателям смертности в ноябре и декабре несколько хуже, чем в предыдущие периоды. Это связано с осенне-зимним периодом, когда распространение новой коронавирусной инфекции усиливается в связке с другими заболеваниями, добавила она.

Голикова напомнила, что обычно данные по смертности публиковались на 40-й день по истечении отчетного периода. "Данные за 11 месяцев Росстат опубликует сегодня, чуть раньше установленного срока. Это, понятно, связано с тем, что все уходят на праздники, и для того, чтобы уложиться в те нормативные сроки, которые установлены для публикации статистической отчетности, мы будем публиковать данные сегодня", - пояснила она.