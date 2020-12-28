Военно-медицинская академия в Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"В стационаре подготовлены 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, в том числе 10 реанимационных коек", - рассказали в пресс-службе.

Академия стала седьмым федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в Петербурге помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают в 23 учреждениях, среди которых 16 городских. В них развернуто 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 - 8,7%.

По последним данным, в Петербурге выявили 230 845 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 138 487 человек, умерли 7 453. За последние сутки в городе выявили 3 748 случаев заражения.