Голикова заявила, что в правительстве были COVID-диссиденты

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Некоторые члены правительства РФ не верили в существование нового коронавируса или считали масштаб проблемы преувеличенным, но сейчас людей с таким мнением в кабмине нет. Об этом рассказала в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале .

"Я думаю, что уже сейчас нет [COVID-диссидентов]. Но были", - сказала она, отвечая на вопрос о COVID-диссидентах среди членов правительства.

Голикова отметила, что привилась от коронавируса по собственному желанию, никто ее не заставлял. "Я посчитала это важным для себя и для окружающих - понять, насколько действенен наш продукт", - пояснила зампред правительства.

Она добавила, что многие ее знакомые также привились. "Даже те, кто не являлись абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни, тем не менее сейчас это делают", - сказала Голикова.

Вице-премьер рекомендовала россиянам пройти вакцинацию от новой инфекции. "Первая наша вакцина "Спутник V" получила разрешение на использование ее гражданами от 18 [лет] и старше без ограничения конченого возраста. В инструкции по медицинскому применению есть определенные противопоказания, на которые надо ориентироваться. Но тем не менее она достаточно хорошо себя проявила", - пояснила она.