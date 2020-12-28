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Голикова сообщила, что по итогам декабря выпустят более 1 млн доз вакцины "Спутник V"

По словам вице-премьера, это вдвое больше запланированного объема

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 1 миллиона доз вакцины "Спутник V" будет выпущено по итогам декабря, что вдвое больше, чем планировалось, когда запускалась масштабная вакцинация. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник.

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"Мы уже сейчас видим, что наши возможности с точки зрения организации производства вакцин и выпуска их в гражданский оборот за декабрь существенно возросли. С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, в январе, это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию", - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, такой темп в декабре дает основания полагать, что производство и выпуск российских вакцин в гражданский оборот продолжит увеличиваться.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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