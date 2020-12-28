В Японии обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило заражение новым штаммом коронавируса у женщины, которая ранее совершила поездку в ЮАР. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Отмечается, что возраст женщины составляет около 30 лет, она прибыла в страну 19 декабря через токийский международный аэропорт Нарита. Кроме того, на момент обследования у нее не было симптомов заражения. Таким образом в Японии было выявлено семь случаев инфицирования новым штаммом, шестеро зараженных ранее находились в Великобритании.

25 декабря премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении запрета на въезд иностранцев из ЮАР в связи с угрозой распространения нового штамма. При этом в понедельник в Японии вступил в силу фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма из Великобритании. Такие меры будут действовать минимум до конца января следующего года. В это время в страну смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна эпидемии вызвана мутацией коронавируса, получившей название 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад в южном округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм является более агрессивным и поражает в основном молодых людей.

Ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться в Японии с ноября. В последние недели ежедневный прирост числа новых случаев инфицирования держится в районе 2,5 тыс. Общее число заразившихся превысило 224 тыс., умерли после инфицирования более 3,3 тыс. человек.