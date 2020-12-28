75-летний житель Израиля умер после прививки от коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Страдавший онкологическим заболеванием и перенесший несколько инфарктов 75-летний житель севера Израиля умер в понедельник у себя дома после получения прививки от нового коронавируса компании Pfizer, первоначально связи с вакцинацией не выявлено, создана комиссия для выяснения причин смерти. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

"Страдающий раковым заболеванием в активной фазе и перенесший в прошлом несколько инфарктов 75-летний житель севера Израиля был вакцинирован сегодня утром от коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации. Первичная проверка не выявила связи между летальным случаем и вакциной, кампания вакцинации [в Израиле] продолжается", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что генеральный директор министерства здравоохранения распорядился создать комиссию для выяснения причины смерти вакцинированного, которую возглавил руководитель отдела безопасности и службы качества Минздрава.

20 декабря в Израиле стартовала национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса, на первом этапе прививки получают медицинские работники, а также лица старше 60 лет и входящие в группы риска в соответствии с записью, которая была объявлена 18 декабря. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который первым в еврейском государстве вакцинировался вечером 19 декабря, написал в понедельник в Twitter, что по состоянию на 28 декабря 379 тысяч израильтян уже получили первую дозу вакцины Pfizer.

13 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины, что достаточно для 4 млн человек. Первая партия препарата американской компании была доставлена в еврейское государство 9 декабря.