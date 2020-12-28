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Пандемия COVID-19

Голикова: исключения при вскрытии умерших от COVID-19 могут делать по религиозным мотивам

При этом вице-премьер отметила, что в стране практикуется стопроцентное вскрытие в случае смерти от инфекционных заболеваний

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Исключения при вскрытии тел умерших от последствий заражения коронавирусом в России могут быть сделаны по религиозным соображениям, хотя в стране практикуется стопроцентное вскрытие в случае смерти от инфекционных заболеваний. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

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"У нас 100-процентное вскрытие по всей стране, исключая случаи некоторые - по религиозным соображениям. Но инфекционные заболевания если - а коронавирус отнесен к особо опасным инфекционным заболеваниям - в этих случаях есть стопроцентное вскрытие", - сказала она, отвечая на вопрос о том, соответствует ли официальная статистика смертности от COVID-19 реальным данным.

Ранее вице-премьер заявляла, что система регистрации причин смерти в России является одной из самых точных, так как диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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