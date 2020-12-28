Голикова: РФ нужно дополнительно чуть более 700 млрд рублей для решения проблемы бедности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полное решение проблемы бедности в России потребует еще чуть более 700 млрд рублей, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, порядка 80% россиян, живущих за чертой бедности, - это семьи с детьми.

Голикова подчеркнула, что правительство нацелено на принятие решений, которые позволят российским семьям выйти из бедности. "Пусть не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось, но все-таки выйти", - добавила вице-премьер.

В октябре глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что к категории бедных относятся почти 20 млн россиян, или 13,5% населения страны.