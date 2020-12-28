Посольство РФ призвало россиян серьезнее отнестись к визовому режиму в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Российским туристам следует более серьезно относиться к соблюдению визового режима в Индии, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами. Об этом заявил в понедельник российским журналистам в Нью-Дели заведующий консульским отделом посольства РФ, старший советник Андрей Федоров.

"Пандемия выявила значительное число нарушителей визового режима и среди россиян тоже. В среде российских туристов считается, что просроченная индийская виза не является чем-то серьезным. Хочу напомнить, что даже за один день пребывания в стране по просроченной визе взымается штраф в 21 тыс. рупий (около $285 - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

"Вопрос об уголовной ответственности зависит от решения суда, но, как правило, она может наступить после нескольких месяцев проживания в Индии по просроченной визе. Нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы", - пояснил советник.

Федоров отметил, что у российских дипломатов есть основания полагать, что после пандемии миграционные меры в Индии будут ужесточены. Он рассказал, что визовый режим, как правило, нарушают в двух случаях: когда туристы хотят остаться в курортном штате Гоа и забывают продлить визу, также нарушения допускают последователи различных религиозных сект или верований, которые подолгу проживают в ашрамах (индусских святых местах).

"Во время пандемии эти лица резко захотели вернуться на родину. Примерно 40% выезжавших только из Делийского консульского округа в Россию, а это примерно две тысячи человек, были как раз последователями различных религий. У значительного процента из них были существенные нарушения миграционного законодательства - по два-три года они находились в стране по просроченным визам", - добавил дипломат.

Пересечение границы

Федоров подчеркнул, что в тот момент индийцы закрывали глаза на эти нарушения, стремясь отправить за границу как можно больше иностранцев и как можно скорее. Но этим людям в следующий раз уже могут не дать визу.

"Фанатичная приверженность той или иной религии, в том числе и индуизму, никак не поможет избежать наказания. Приведу пример россиянина, который проживал в Индии без документов с 1995 года. Все это время он находился в индусском храме и во время пандемии полиции его сдали именно представители храма", - рассказал советник. Он добавил, что благодаря консульству удалось добиться не осуждения этого человека, а депортации.

"Нередко бывает, что российские туристы, например из Непала, по разным причинам переходят границу там, где она не демаркирована, не получают штамп о пересечении границы, а это уже прямая дорога в тюрьму", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что даже в аэропорт в Индии могут войти только те, кто имеет действующие билеты на вылет или специальные пропуска. Проход в аэропорт без такого документа является уголовным преступлением. За такое нарушение можно получить до двух лет тюрьмы.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем не нарушать законы, въезжая в страну", - подчеркнул заведующий консульским отделом.