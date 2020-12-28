Почти для половины пользователей рунета 2020 год оказался неудачным

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уходящий год полностью изменил жизнь для 47% пользователей рунета, причем для 41% год оказался неудачным, а для трети - напротив, жизнь изменилась к лучшему. Такие данные следуют из проведенного "Одноклассниками" совместно с исследовательским центром ResearchMe опроса среди более 1 тыс. пользователей.

Говоря об изменениях в 2020 году, почти треть опрошенных (31%) отметили, что начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%). Женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими (35% против 28%). При этом 35% респондентов рассказали, что в этом году стали реже общаться с друзьями.

Кроме того, 2020 год многим опрошенным запомнился тем, что они начали больше готовить, - об этом заявили 22% участников опроса. При этом 21% респондентов заметили, что они прибавили в весе, а 10% - что похудели. Некоторые стали больше читать (18%), открыли новые увлечения (16%) или завели домашнее животное (12%).

Что касается сложностей в 2020 году, то, к примеру, пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни - так считают 68% людей до 24 лет. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных 35-44 лет. Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. Пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45-54 лет и 32% людей от 55 лет.

В целом период пандемии коронавируса 2020 года назвали сложным 48% респондентов, события 1991-1992 годов - 25%, финансово-экономический кризис в России 1998 года - 10%, валютный кризис в России 2014-2015 годов - 9%, кризис 2008-2009 годов - 8% опрошенных.