{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Перми и трех селах региона восстановили водоснабжение после аварии

Специалисты произвели переключения на сетях

ПЕРМЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Новогор-Прикамье" устранили аварию, произошедшую ночью на водопроводе, и восстановили водоснабжение в Свердловском районе Перми и близлежащих поселках Ферма, Фролы и Горный. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

"Потребителям, отключенным от водоснабжения из-за аварии на ул. Героев Хасана, 109, дали воду. Специалисты компании произвели переключения на сетях и подали воду потребителям через другой водовод. В ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено", - сказано в сообщении.

По данным "Новогор-Прикамье", водоснабжение было отключено в более чем 20 домах по улице Героев Хасана, с утра был организован подвоз воды.

Теги
РоссияПермский край
В России большинство нотариальных документов с 29 декабря снабдят QR-кодами
В Федеральной нотариальной палате уточнили, что это обеспечит дополнительную цифровую защиту документов от подделок
Читать полностью