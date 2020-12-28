В Перми и трех селах региона восстановили водоснабжение после аварии

ПЕРМЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Новогор-Прикамье" устранили аварию, произошедшую ночью на водопроводе, и восстановили водоснабжение в Свердловском районе Перми и близлежащих поселках Ферма, Фролы и Горный. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

"Потребителям, отключенным от водоснабжения из-за аварии на ул. Героев Хасана, 109, дали воду. Специалисты компании произвели переключения на сетях и подали воду потребителям через другой водовод. В ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено", - сказано в сообщении.

По данным "Новогор-Прикамье", водоснабжение было отключено в более чем 20 домах по улице Героев Хасана, с утра был организован подвоз воды.