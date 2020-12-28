Кузнецова сообщила о скором решении вопроса с протезированием руки девочки из Ингушетии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вопрос с протезированием руки девочки из Ингушетии, которая летом прошлого года получила серьезные травмы при избиении родственницей, будет в скором времени решен. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется омбудсменом и Детским общественным советом (ДОС).

"Она сейчас ходит в школу, поет в хоре, вот выступать на днях должна была. Мы поддерживаем связь. Есть текущие вопросы, которые помогаем решать. Скоро будет решаться вопрос с протезированием ручки, уже есть те, кто будет помогать Айше. Так потихоньку у нее все налаживается, это здорово", - сказала Кузнецова.

Девочка 4 июля 2019 года была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. Врачи 7 августа провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье. Как сообщал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ребенку планируют поставить протез.