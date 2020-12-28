В Липецкой области завершили вакцинацию от гриппа

ТАСС, 28 декабря. Медики в Липецкой области привили от гриппа более 60% жителей региона, или почти 685 тыс. человек. В этом сезоне вакцинация от гриппа завершена, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

"В Липецкой области завершена массовая прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 28 декабря 2020 года прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений, осложнений после иммунизации у привитых не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По ее данным, с начала осенне-зимнего эпидемиологического сезона в Липецкой области не выявлено ни одного случая заражения гриппом. Власти региона направили на вакцинацию жителей региона от гриппа более 360 млн рублей.