{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестные разрисовали свастиками десятки надгробий на кладбище во Франции

Полиция начала расследование произошедшего

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Вандалы осквернили свастиками десятки надгробий на кладбище коммуны Фонтенбло, расположенной в 60 км к югу от Парижа. Об этом сообщил в Twitter мэр коммуны Фредерик Вальту.

"Я возмущен и глубоко потрясен сделанной сегодня утром находкой: множество могил осквернены свастиками. Это подлые и недопустимые действия, я намерен подать жалобу. Никогда наше кладбище не сталкивалось с подобными преступлениями", - написал он.

Глава администрации сопроводил запись фотографиями с места происшествия, на которых запечатлены десятки надгробий и склепов с граффити свастики. Муниципальные служащие не обнаружили на кладбище другого ущерба. Полиция начала расследование случившегося.

В декабре 2019 года неизвестные расписали свастиками 107 могил на еврейском кладбище в коммуне Вестоффен (департамент Нижний Рейн, восток Франции). Тогда же антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн.

Теги
Франция
Пандемия COVID-19
Гинцбург считает, что ограничения из-за коронавируса могут снять к ноябрю 2021 года
Директор Центра им. Гамалеи отметил, что такие выводы можно делать исходя из объемов производства российской вакцины
Читать полностью