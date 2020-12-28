Неизвестные разрисовали свастиками десятки надгробий на кладбище во Франции

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Вандалы осквернили свастиками десятки надгробий на кладбище коммуны Фонтенбло, расположенной в 60 км к югу от Парижа. Об этом сообщил в Twitter мэр коммуны Фредерик Вальту.

"Я возмущен и глубоко потрясен сделанной сегодня утром находкой: множество могил осквернены свастиками. Это подлые и недопустимые действия, я намерен подать жалобу. Никогда наше кладбище не сталкивалось с подобными преступлениями", - написал он.

Глава администрации сопроводил запись фотографиями с места происшествия, на которых запечатлены десятки надгробий и склепов с граффити свастики. Муниципальные служащие не обнаружили на кладбище другого ущерба. Полиция начала расследование случившегося.

В декабре 2019 года неизвестные расписали свастиками 107 могил на еврейском кладбище в коммуне Вестоффен (департамент Нижний Рейн, восток Франции). Тогда же антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн.