В России большинство нотариальных документов с 29 декабря снабдят QR-кодами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство нотариальных документов с 29 декабря 2020 года защитят QR-кодами от подделок. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Речь идет о таких документах, как доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества и др. QR-код будет размещаться в правом нижнем углу документа.

"С 29 декабря на большинстве нотариальных документов появится специальная маркировка, QR-код. Он обеспечит дополнительную цифровую защиту документов от подделок, такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему", - говорится в сообщении.

Проверка документа с QR-кодом происходит автоматически, сделать это может любой человек, у которого есть смартфон. Для проверки необходимо навести сканер на маркировку. "Если документ зарегистрирован в системе - перед вами не подделка", - подчеркивается в сообщении.

В нотариальной палате уточнили, что каждый QR-код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, фамилия, имя, отчество нотариуса, нотариальный округ нотариуса. При этом QR-коды будут присутствовать только на бумаге, электронные документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления маркировки, поскольку защищены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, пояснили в палате.