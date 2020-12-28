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Пандемия COVID-19

Меркель назвала пандемию коронавируса вызовом для демократии

Ограничение правительством и землями охраняемых правом свобод было одним из самых трудных решений в течение срока пребывания в должности канцлера, отметила она

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса является вызовом для демократии и вынуждает принимает важные решения, которые подчас ведут к ограничению основных свобод граждан. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном в понедельник интервью журналу DB Mobil.

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"Эта пандемия является вызовом для демократии", - сказала она. "Ограничение правительством и землями охраняемых правом свобод было одним из самых трудных решений в течение моего срока пребывания в должности [канцлера]", - призналась Меркель.

По ее словам, в конце 2019 года она и представить себе не могла, что пандемия станет столь серьезным вызовом для государств, их обществ и экономик.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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