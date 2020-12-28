Коронавирус стал основной причиной 3 418 смертей в Москве в ноябре

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коронавирус стал основной причиной 3 418 смертей, зарегистрированных в Москве в ноябре, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата.

В частности, в 2 929 ковид был подтвержден в качестве главной причины летального исхода, еще в 489 это предполагается, но требуются дополнительные медицинские исследования.

При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, который опирается на первичные данные о заболеваемости и смертности, из-за инфекции в Москве в ноябре умерли 2 105 человек.

По данным Росстата, в 188 случаях COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Однако в 936 случаях коронавирусная инфекция не была основной причиной смерти и не оказала влияния на развитие смертельных осложнений.

Ранее департамент здравоохранения столицы сообщил, что в октябре 2020 года в Москве было зарегистрировано 13 718 смертей, что на 3 262 больше, чем в октябре 2019 года. Превышение смертности по отношению к среднеоктябрьской за последние три года составило 3 173 случая (10 479 в 2017, 10 701 в 2018, 10 456 в 2019). Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен в 3 573 случаях. От COVID-19 как основной причины в октябре умерли 2 235 человек.

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