Летальность коронавируса в России с начала пандемии к началу декабря составила от 3% до 5%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в России в ноябре в зависимости от методики подсчета составила от 3,4% до 5,2%, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По информации Росстата, коронавирус стал основной причиной 23 610 смертей в ноябре, однако в 3 984 случаях это требует дополнительного подтверждения. Кроме того, еще 12 035 пациентов с коронавирусом умерли от других причин.

Таким образом, если учитывать только случаи, когда коронавирус был основной причиной смерти, летальность составит 3,4%. Если считать все остальные случаи, показатель достигнет 5,2%.

В октябре, по уточненной информации Росстата, летальность составила от 3,3% до 5,4% против прежней оценки в 3,1-5%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Исходя из данных штаба, в ноябре показатель составлял менее 1,8%. Это связано с тем, что штаб оперирует только первичной статистикой и учитывает лишь те случаи, когда коронавирус в качестве причины смерти удалось оперативно подтвердить.

Летальность с начала пандемии

Летальность коронавирусной инфекции в России с начала пандемии до декабря в зависимости от методики подсчета составила от 3% до 5%, следует из подсчетов ТАСС. В общей сложности в стране с апреля по ноябрь включительно (в марте Росстат не вел соответствующую статистику) умерли 115 649 пациентов с коронавирусом, причем в 70 682 случаях это стало основной причиной летального исхода.

К началу ноября, по подсчетам ТАСС, летальность составляла от 2,8%, если учитывать только случаи, когда ковид стал основной причиной смерти (в том числе предполагаемые), до 4,8%, если считать всех умерших с положительным тестом на коронавирус, даже если он никак не повлиял на летальный исход.

Исходя из данных штаба, к началу декабря показатель составлял 1,74%. Это связано с тем, что штаб оперирует только первичной статистикой и учитывает лишь те случаи, когда коронавирус в качестве причины смерти удалось оперативно подтвердить.

Как подчеркнула ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия "ни на одну единичку" не скрывает данные по смертности из-за новой болезни. Она отметила, что власти с самого начала пандемии публиковали всю информацию как по общей смертности в стране, так и по количеству умерших из-за коронавируса.