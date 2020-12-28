ПФР приступил к авансированию выплаты пенсий за январь

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к авансированию выплат пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ПФР.

"Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня - в кредитные организации, включая Сбербанк", - сообщили в фонде.

В ведомстве отметили, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь начнется с завтрашнего дня. Пенсионерам, получающим выплаты третьего числа через "Почту России", доставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января доставка пенсий почтовыми отделениями будет идти по привычному графику.

"До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января", - добавили в ПФР.