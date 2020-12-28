Меркель сообщила, что до сих пор мечтает отправиться в поездку по российскому Транссибу

ТАСС, 28 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель все еще хочет совершить поездку по России, в частности прокатиться по Транссибирской магистрали, или же попутешествовать по Скалистым горам в Северной Америке. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью журналу DB Mobil (издание концерна Deutsche Ban для путешественников).

"Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано", - сказала Меркель.

В 2017 году она уже говорила, что хочет отправиться к Скалистым горам в Северной Америке и совершить поездку по Транссибу.

Коснувшись своей жизни в условиях карантина, канцлер отметила, что ей очень не хватает личных встреч, поскольку всегда важно непосредственно от собеседника узнать о его мыслях. В то же время Меркель призналась, что "видеоконференции работают лучше", чем она ожидала. "Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы", - добавила канцлер.