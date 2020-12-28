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Пандемия COVID-19
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Гинцбург считает, что ограничения из-за коронавируса могут снять к ноябрю 2021 года

Директор Центра им. Гамалеи отметил, что такие выводы можно делать исходя из объемов производства российской вакцины

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ограничения из-за коронавируса, возможно, будут сняты к ноябрю 2021 года, считает директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Учебники эпидемиологии отвечают: "Как мы с вами провакцинируем 70% населения, эпидемический процесс станет вакциноуправляемым, бесконтрольная передача штамма этого вируса между людьми прекратится". С этого момента можно ответственно уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года", - сказал Гинцбург в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

Гинцбург отметил, что такие выводы можно делать исходя из объемов производства российской вакцины.

Он также подчеркнул, что необходимо, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от инфекции - провакцинироваться. "Все эти разговоры, что "меня это не затронет" или "переболею в легкой форме и приобрету иммунитет" просто научно не обоснованы", - добавил Гинцбург.

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